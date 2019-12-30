Українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, наречена екс-віце-прем'єра України Павла Розенка, опублікувала нове фото з коханим
На знімку пара з'явилася біля моря, сидячи на парапетах, пише Рoliteka.net. Олена-Христина вбрала синю міні-спідницю, білу футболку та взуття на платформі з леопардовим принтом.
Розенко також вибрав білу футболку, але і червоні джинси. Колишній віце-прем'єр обійняв кохану ззаду та широко посміхнувся.
"А просто ХО-РО-ШО!😍💝 Свято наближається 😊🎄🥳", - написала Лебідь в пості.
Улюблениця Ями з "Танців з зірками" показала свого залізного коня: "ідеальна"
Мокра MARUV спокусила видом відразу після душу: "Так ось що ховається під латексом"
Мама Сердючки вразила зовнішністю у звичайному житті, особисте фото: "Мати моя жінка"
Велике горе спіткало зірку серіалу "Свати": "прямо на зйомках"
За приблизно 40 хвилин пост Олени зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.
"🔥Такі милі", "❤️❤️ Ви супер", "Христина, добре вам відпочити! З наступаючим новим роком❤️", "Всетаки любов класне почуття, якими щасливими вона нас робить", "Красиві!!❤️", "Яка класна пара 😍🤞", "ХАрАшо, кАгда хАрАшо, правда?😂😁", "Класні ви🥠❤", "Клас", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь нещодавно показала ролик з відпочинку.
На відео Христина в легкій сукні з відкритими плечима. Вона зайшла в морську воду і покружляла в ній, при цьому плаття приподнялося від цього.
"Я і Сніговик. Тропічна версія, що піднімає настрій. Свято наближається", - написала Крістіна.
Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь похвалилася фото в купальнику і нарвалася на критику.
На знімку дівчина позує на пляжі в одній з жарких країн. На ній надітий бірюзовий купальник, а обличчя приховали сонцезахисні окуляри.
«Фотка з назвою: «Да видихни вже! Це не галюни! Це РЕАЛЬНО ВІДПУСТКА!»☀️⛱⛵️🤩🤩🤩"» - підписала знімок вона.
В коментарях більшість відзначили, що Христина дуже худа і побажали їй трохи набрати. Однак виявилися і такі, хто захопився фігурою телеведучої.
Нагадаємо також, що Лебідь опублікувала передноворічне фото з коханим.
Пара демонструвала святковий «фемели лук». Олена-Крістіна Лебідь і Павло Розенко позують в однакових жовтих свитшотах з новорічними мультяшними оленями.
«Ідеальна пара!», «Сонячні олені», «Які милі», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».
Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».
Також Politeka писала про те, що наречена Розенко показала, як розважається в машині: «висунула язик і…».