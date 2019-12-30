Молода модель-красуня продемонструвала простий, і у той же час, зухвалий образ

Міс Україна 2018 показала ефектний кадр

На новому знімку Леоніла Гузь постала практично у світлій білизні і взутті "не до місця". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram української манекенниці.

Новий домашній знімок порадував, в більшості своїй, шанувальників моделі – на фото вона пронизливо дивиться прямо в об'єктив камери, дівчина позує у білій футболці і світлих трусиках, а також, схоже, що в чорних ботфортах.

Також в кадрі видніються ноги манекенниці, вона розпустила своє довге волосся, образ доповнив «помірний» макіяж:

«Дивний стан сьогодні, ніби забула щось зробити..», - підписала фото модель.

Деякі підписники вважають, що взуття в кадрі зайве, деяким же - навпаки - такий молодіжний і дещо зухвалий образ сподобався.

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь, яка в минулому році стала "Міс Україна", показала фото топлес.

Знаменитість опублікувала фото в Instagram.

На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Прибери руки", "Дуже красива", "Соковитий пиріжок", "Новорічна прям", "Манікюр шикарний", "Красуня", "А іншого кольору помади не було?".

Повідомлялося, що 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд, в якому взяла участь переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018” Леоніла Гузь.

Красуня «жеребила» пари команд в компанії з відомим телеведучим Ігорем Цигаником.

Леонілі 19 років і вона родом із Херсонської області. Незаміжня. Дітей немає. Цікаво, що в інтерв'ю Леоніла зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.

Леоніла отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчила технікум у Києві.

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А ще Politeka писала, що Леоніла Гузь відверто розповіла, що відбувається за лаштунками «Міс світу»

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