Міс Україна 2018 показала ефектний кадр
На новому знімку Леоніла Гузь постала практично у світлій білизні і взутті "не до місця". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram української манекенниці.
Новий домашній знімок порадував, в більшості своїй, шанувальників моделі – на фото вона пронизливо дивиться прямо в об'єктив камери, дівчина позує у білій футболці і світлих трусиках, а також, схоже, що в чорних ботфортах.
Також в кадрі видніються ноги манекенниці, вона розпустила своє довге волосся, образ доповнив «помірний» макіяж:
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«Дивний стан сьогодні, ніби забула щось зробити..», - підписала фото модель.
Деякі підписники вважають, що взуття в кадрі зайве, деяким же - навпаки - такий молодіжний і дещо зухвалий образ сподобався.
Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь, яка в минулому році стала "Міс Україна", показала фото топлес.
Знаменитість опублікувала фото в Instagram.
На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"Прибери руки", "Дуже красива", "Соковитий пиріжок", "Новорічна прям", "Манікюр шикарний", "Красуня", "А іншого кольору помади не було?".
Повідомлялося, що 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд, в якому взяла участь переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018” Леоніла Гузь.
Красуня «жеребила» пари команд в компанії з відомим телеведучим Ігорем Цигаником.
Леонілі 19 років і вона родом із Херсонської області. Незаміжня. Дітей немає. Цікаво, що в інтерв'ю Леоніла зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.
Леоніла отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчила технікум у Києві.
Нагадаємо, роздягнена Міс Україна показала розкішні форми у всій красі
А ще Politeka писала, що Леоніла Гузь відверто розповіла, що відбувається за лаштунками «Міс світу»
Також Politeka повідомляла, що українка Леоніла Гузь круто пролетіла