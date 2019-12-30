Ведуча шоу «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова полонила шанувальників відвертим знімком

Як повідомляє Politeka, його дівчина опублікувала в Instagram.

«Посміхнешся мені у відповідь?», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Костромічова позує в одній білизні, виставивши напоказ ідеальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Красуня», «обожнюю бути без вас не можу», «Такий дівчині гріх не посміхнутися», «Першим ділом», «вау», «красуня», «бомба, гармата, ракета», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що знаменита українська модель любить ділитися зі своїми шанувальниками новими знімками. На цей раз вона поділилася зі своїми передплатниками кадром, зроблених під час зйомок шоу в Туреччині.

На ньому Костромічова позує в хаммаме – турецької громадської лазні. Модель сидить на білій мармуровій підлозі в короткому чорному вбранні, повністю обнажающем її довгі стрункі ноги. На плечі Алли накинута напівпрозора чорна кофта. Образ моделі доповнюють масивні золоті сережки.

«Як вам наше хаммаское випробування? Там завжди підтримується температура вище 40 градусів, навіть в 5 ранку, коли ми почали зйомку, так що довелося попотіти )) загалом, навіть не знаю, що було спекотніше: парилка, саме випробування або наші образи», - написала Костромічева у підписі до фото.

«Ну богиня ж просто! Як таку не любити?», «Ваші образи найспекотніші були на цьому випробуванні», «Всі разом гримуча суміш», «Де закінчуються Ваші ноги?», «Вау, вид цих ніг може звести з розуму», «У мене б зупинилося сердечко», - пишуть люди.

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