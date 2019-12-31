Артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактору»

Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка вразила всіх ніжним виступом у фіналі шоу «Х-Фактора», представивши серію фото у розділі Сторі. Сама артистка виконала безліч своїх хітів, змінивши під час концерту відразу кілька образів.

Спочатку Кароль вийшла на сцену в сорочці, під якою був спокусливий зелений комбінезон.

Кароль виконала по одному куплету популярних пісень, які були з'єднані за сюжетом. Кадри зі свого виступу артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, за результатами глядацького голосування, яке тривало весь тиждень, в 10 сезоні перемогу здобула 17-річна Еліна Іващенко, підопічна Ігоря Кондратюка. Таким чином, вперше в історії українського «Х-фактора» в шоу перемогла учасниця категорії «Дівчата».

Раніше артистка поділилася серією незвичайних кадрів.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.

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