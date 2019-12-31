Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і видом без макіяжу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила показати себе в природному вигляді під час стильною домашньої міні-фотосесії. На новому кадрі зірка похвалилася ідеальним образом – на обличчі мінімум макіяжу, а волосся просто розпущене, без будь-яких укладок.

Під знімком в Instagram вона розповіла про підсумки року: «Очманілий і продуктивний рік був у мене! 💛 По всіх фронтах !) підсумки лінь писати так і я просто насолоджуюся його результатами ! Нехай 2020й буде ще краще! Ось що я бажаю собі разом з міцним здоров'ям!) Чого ви собі бажаєте найбільше?».

Шанувальники Віри не залишилися байдужі, а деякі навіть не оцінили природний вигляд Брежнєвої:

«Бажаю щастя вашій родині і нових починань! Частіше приїжджайте з концертами в Тбілісі! ❤️🌹», «А чет як з бодуна.. Бухаешь?», «А я бажаю собі зустріти ще більше людей "мотиваторів"», «Прочитала: "обідній і продуктовий був рік..."))))))) метушня , мабуть , передсвяткова», «Рік продуктивний через ліжко продюсора і композитора, ьещ нього ви ніхто і нічого. Завтра вас кине і всі справи закінчаться, немає не голоси ,не освіти!!!».

Також артистка поділилася в "сториз" Instagram кадрами сімейної ідилії.

"Коли концерти кожен день в різних містах і раптом видається такий час з сім'єю… Безцінне", – підписала один з кадрів співачка.

10-річна дочка Брежнєвої, Сара, припала до плеча матері. Тут же на знімку видно чоловічу руку, що лежить прямо на груди артистки. По всій видимості, рука належить її чоловікові продюсерові Костянтину Меладзе. Дещо дивний жест, враховуючи, що зовсім поруч знаходиться його падчерка.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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