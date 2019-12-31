Відома українська співачка Настя Каменських поділилася передноворічним постільним знімком

Як повідомляє Politeka, фотографію дівчина опублікувала в Instagram.

Так, Каменських позує в ліжку в одному леопардовому вбранні, демонструючи апетитні форми. Як можна помітити, співачка постала перед шанувальниками без макіяжу, однак вони не змогли висловити слова захоплення, оскільки знімок їх кумир розмістив в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.

Зірка вирішила показати себе в незвичному вигляді. Так, Каменських вирішила кардинально змінити імідж заради фіналу Х-фактора.

На руках виконавиці можна помітити «татуювання», а волосся укладене в стильну зачіску з прямим волоссям. При цьому доповнював образ співачки елегантний наряд з латексу і кільце. У ефірі самого «Х-фактора» Каменських пожартувала, що «татуювання» їй всю ніч допомагала малювати Оля Полякова.

«E spectacular como siempre reіna ✨✨🔥🔥», «Татухи класні», «Настя💖Любові Здоров'я І Щастя Вам🎉🎉🎉😘👼🏼👼🏼👼🏼❤💚💖🎄🎁🎁🎁🎊🎊🎊», «Магічні свічки🔥», «Настя ти задерла вистачить тебе вже багато.», «Красуня ти Настуся!!😘», «Яка ж крута😍😍😍😍», «Красуня😍❤️», «Красуня», – пишуть користувачі.

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