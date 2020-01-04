Діти дуже відрізняються від своїх однолітків

В сім'ях голлівудських зірок не все так гладко, як деякі припускають

Зокрема, знаменитостям доводиться миритися зі своїми дітьми, які ведуть себе не у відповідності статі.

Так, 13-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, Шайло, за неофіційними даними, вже поміняла ім'я на Джон і нібито п'є гормональні ліки. Дівчинка з дитинства вважає себе хлопчиком і відповідно одягається - дитину ніколи не побачиш в спідниці або платті.

Донька зажадала коротко обстригти їй волосся, почала одягатися у вбрання братів. В сім'ї поважають вибір підлітка.

Психологи ж вважають, що Шайло прихиляється перед братами — Меддоксом і Паксом. Сім'я веде закритий спосіб життя, тому Шайло ніколи не спілкувалася з дівчатами свого віку.

Американська актриса Синтія Ніксон народила дочку, яка стала трансгендером. Так, з Саманти перетворилася в Семюеля.

А семирічний син Шарліз Терон вважає, що він дівчинка. Хлопчик носить жіночий одяг. Публіка думає, що це занадто маленький вік для рішення про зміну статі.

Актриса Меган Фокс народила трьох синів. Зірка дозволила дітям самовиражатися через одяг, вирощуя їх у гендерно-нейтральному ключі.

Таким чином шестирічний син Ноа часто носить одяг казкових принцес. Дитина не думає про зміну статі, адже просто не бачить різниці між чоловічим і жіночим одягом.

На якийсь час Ноа перестав носити сукні через глузування в школі, але потім перестав на це звертати увагу і носить те, що хоче.

Уілл Сміт впевнений, що діти можуть вибрати для себе будь-яку роль. Так, хлопчик Джейден і дівчинка Віллоу — висловили небажання обмежувати себе рамками однієї статі, залишаючи за собою право перетікати з однієї в іншу і назад.

У 2015 році Джейден почав носити сукні, а пізніше став обличчям жіночої колекції Louis Vuitton.

Актор захоплюється сміливістю своїх дітей.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі напередодні 2020 року організувала для старших дітей поїздку на батьківщину своєї доньки.

Джолі ще у 6-місячному віці вдочерила дівчинку, Захару, під час благодійної місії.

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