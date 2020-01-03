14-річна Маша, донька української співачки Олі Полякової, вирушила разом із сім'єю на відпочинок в США

Як передає Politeka.net, дівчина і її мама поділилися кадрами в "сторіз" в Instagram. Зокрема, на одному з них, Маша з'явилася в чорному короткому топі і такого ж кольору лосинах. Вона вийшла на пробіжку на пляж в Майамі. Вже доросла дівчина блиснула пружними принадами на камеру.

На іншому кадрі Маша з'явилася в легкій майці кремового кольору без нижньої білизни. Здається, дівчинку зовсім не бентежить декольте, яким вона посвітила в мережі. Також як і її мама юна красуня володіє веселим характером і не боїться камер.

Маша поділилася в "сторіз" кадрами нічної прогулянки до океану. На жаль, через те, що темно, практично нічого невидно. Примітно, що в кадр потрапила її мама Оля Полякова.

"12 годин ночі, а що ми робимо? А правильно - ми гуляємо по пляжу! Подивіться, океан! Правда, нічого не видно... але да ладно", - каже дівчина в ролику.

Раніше ми повідомляли Маша Полякова поділилася новорічним відео в Instagram. Дівчина постала в чорній облягаючій блузі і такого ж кольору штанях з ланцюгами. Довгі локони дівчинки розкішними хвилями розсипалися на плечах. Вона посміхається прямо в об'єктив і відкрито радіє життю.

Крім того ми писали, Маша, як і будь-який інший підліток в її віці, экспериментує із зовнішністю. Нещодавно дівчинка здивувала шанувальників сережкою в носі. За її словами, пірсинг виявився вельми болючою процедурою. Вона наважилася показати його в "сторіз". Прокол знаходиться на перегородці між ніздрями.

На цьому дівчина не зупинилася - і підстригла свої локони. Як відомо, серед ровесниць вона помітно виділяється густим довгим волоссям. Шанувальники постійно запитують у неї, як їй вдалося відростити таку розкіш.

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