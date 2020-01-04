На дев'ятий день від дня смерті Волчек на місці її поховання сталося непередбачене

Як відомо, 26 грудня не стало художнього керівника театру "Современник" Галини Волчек. На дев'ятий день від дня її смерті на могилі артистки з'явилася річ, яку та при житті просто обожнювала. При цьому невідомо, хто саме приніс все це на кладовище.

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в Facebook, а також деякі росЗМІ.

Так на дев'ятий день після смерті з'явилися почата пачка сигарет і підкурена сигарета в попільничці. Таке на могилі знаменитості наглядачі помітили одразу ж, але відповісти журналістам, хто саме приніс речі сюди – не змогли.

Також відомо, що ситуацію прокоментував побачивший це священик:

«Блюзнірство! Людина знаходиться вже не в матеріальному світі, і всі матеріальні предмети для неї чужі. Не можна класти гріховні предмети на могилу», - сказала особа в сані в інтерв'ю "Дні.ру" і додала:

«Все це – відгомін язичництва, коли вважалося, що чим більше матеріальних благ принести на могилу, тим простіше покійному на тому світі».

Як відомо, за життя Галина Волчек багато палила – згубну звичку ще за життя Волчек її колеги і друзі вмовляли кинути, але Галина палила, навіть коли хворіла і, в середньому, шість-сім цигарок на годину.

Нагадаємо, Галина Волчек померла 26 грудня 2019 року у віці 86 років.

Шанувальники і зірки шоу-бізнесу були шоковані сумною звісткою.

Зокрема, світська левиця і телеведуча Ксения Собчак на своїй сторінці в Instagram написала наступне:

"Пішла Велика Людина. І всі слова зайві-їх буде багато, дуже багато, і всі будуть заслужені слова, а почуття не передати...", - написала зірка.

Нагадаємо також, що причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у Волчек почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.

Провести в останній шлях артистку прийшли десятки шанувальників, її колеги та учні, громадські та культурні діячі, серед яких відомі артисти.

Нагадаємо, померла зірка радянського кіно Галина Волчек: колеги повідомили саму страшну новину.

Як повідомляла Politeka, Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливла листування, про яку ніхто не знав.

Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.