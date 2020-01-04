Популярна українська співачка Оля Полякова показала шанувальникам, як бігає з дочкою вранці

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

"Ну, рядовий Маша, біжи", - каже вона доньці.

Уточнимо, що сама Маша відповідає "Ні", хоча і починає бігти. Після цього її починає наздоганяти і Оля.

Як можна помітити, обидві дівчини в спортивному одязі, яка ефектно підкреслює їх форми. Однак українці не змогли висловити свою думку про точених постаті дівчат, оскільки кадрами Полякова поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше. 14-річна Маша, донька української співачки Олі Полякової, вирушила разом з сім'єю на відпочинок в США.

Дівчина і її мама поділилися кадрами в "сториз" в Instagram. Зокрема, на одному з них, Маша з'явилася в чорному короткому топі і такого ж кольору лосинах. Вона вийшла на пробіжку на пляж в Майамі. Доросла дівчинка блиснула пружними принадами на камеру.

На іншому кадрі Маша з'явилася в легкій майці кремового кольору без нижньої білизни. Здається, дівчинку зовсім не бентежить декольте, яким вона присвятила в мережі. Також як і її мама юна красуня володіє веселим характером і не боїться камер.

поділилася Маша в "сториз" кадрами нічної прогулянки до океану. На жаль, із-за того, що темно, практично нічого невидно. Примітно, що в кадр потрапила її мама Оля Полякова.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

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