Популярна українська співачка Оля Полякова показала шанувальникам, як бігає з дочкою вранці
Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.
"Ну, рядовий Маша, біжи", - каже вона доньці.
Уточнимо, що сама Маша відповідає "Ні", хоча і починає бігти. Після цього її починає наздоганяти і Оля.
Як можна помітити, обидві дівчини в спортивному одязі, яка ефектно підкреслює їх форми. Однак українці не змогли висловити свою думку про точених постаті дівчат, оскільки кадрами Полякова поділилася в Сторіс.
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Як повідомлялося раніше. 14-річна Маша, донька української співачки Олі Полякової, вирушила разом з сім'єю на відпочинок в США.
Дівчина і її мама поділилися кадрами в "сториз" в Instagram. Зокрема, на одному з них, Маша з'явилася в чорному короткому топі і такого ж кольору лосинах. Вона вийшла на пробіжку на пляж в Майамі. Доросла дівчинка блиснула пружними принадами на камеру.
На іншому кадрі Маша з'явилася в легкій майці кремового кольору без нижньої білизни. Здається, дівчинку зовсім не бентежить декольте, яким вона присвятила в мережі. Також як і її мама юна красуня володіє веселим характером і не боїться камер.
поділилася Маша в "сториз" кадрами нічної прогулянки до океану. На жаль, із-за того, що темно, практично нічого невидно. Примітно, що в кадр потрапила її мама Оля Полякова.
Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.
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