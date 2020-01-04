Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова оскандалилася в мережі через шпагат в басейні

Як повідомляє Politeka, знімок жінка опублікувала в Instagram.

«Мого коханого ви як і раніше можете вичислювати по шкарпетках, годинах, ременях..Але мої ніжки в його обіймах ви точно не переплутаєте…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує в басейні. З-під води видно тільки її голову і ноги. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів.

«Ось це копита, жах», «Як у щупальця восьминога з води стирчать», «Начебто крвсивая баба...але хвора на всю башку. .ку-ку», «скат проплив», «курячі лапки», «Волочкова, може вистачить показувати цю розкаряку беспонтовую? Повір, є дівчата, які у мільйон разів краще тебе роблять шпагат. І тобі до них, як раком до Аляски», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати до себе увагу на сторінці в соцмережі відвертими фотографіями з відпочинку у Таїланді. Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її це не зупиняє.

На цей раз балерина поділилася своїм ідеальним шпагатом, заради якого ризикнула впасти з висоти. Вона підтягся на руках на скляній огорожі і розставила ноги в сторони під неймовірним кутом на фоні блакитного неба.

На ній лише сонцезахисні окуляри і бікіні незвичайної яскравого забарвлення. Її обличчя зосереджене від зусиль над собою.

«Завжди на висоті! І в шпагаті, що є елементом моєї професії. А Ви так можете?», – запитала вона у своєї аудиторії в instagram.

В мережі користувачі і полконники балерини просто вибухнули коментарями з приводу її нового фото з більш ніж відвертим ракурсом.

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