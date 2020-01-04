Співачка елегантно вигнулася і показала все, що можна

Колишня солістка групи ВІА Гра Тетяна Котова показала ідеальні форми в одному купальнику

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

«Чим займаюся новорічні свята і куди лечу сьогодні – дивіться у новому пості», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Котова позує з приспущеним халатом в одному купальнику. При цьому дівчина елегантно підняла ногу, виставивши напоказ головну гордість.

Однак шанувальники співачки не змогли висловити свою думку про форми дівчата – Котова опублікувала знімок в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, екс-солістка ВІА Гра Тетяна Котова показала себе у всій красі.

На новому знімку артистка позує голою - точніше - в спортивному білизна. Напівпрозорі топ і труси білого кольору так ефектно "обвили" пишні форми Котової, що публіка просто ошаленіла від побаченого. А саме від того, що видно не тільки обриси фігури співачки, але і анатомічні особливості її тіла...

Користувачі навперебій хвалять артистку за "сміливість" і з відвертим захопленням висловлюються про її принади.

Так дівчина крім того, що засвітила пікантні місця на фото, поверх ще накинула куртку - для гармонійності демонстрованого образу, правда елемент публіка обійшла увагою - все, що природно, зосередилися на фігурі Тетяни Котової.

На іншому своєму фото вона відвела руку в сторону, грайливо трохи стиснула ногу і дивиться прямо в об'єктив камери:

«Всім класного і насиченого дня. Ось задумалася над всякими цими секретами практик за виконанням бажань, які зараз в моді. Але абсолютно точно зрозуміла, що все набагато простіше, адже головне почати набувати необхідні навички й діяти, відірвавши свою 🍑 від дивана.

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