Онука Ротару Соня Євдокименко показала ніжний кадр, який сподобався багатьом користувачам мережі

Як повідомляє Politeka.net, внучка Софії Ротару, 18-річна модель, співачка і блогер-початківець Соня Едокименко вирішила провести зимові канікули за кордоном, а саме в Парижі.

На новому знімку в Instagram вона показала образ для прогулянки по старому місту.

Дівчина гуляла по місту любові, адже тепла погода дозволила їй відправиться на променад в світшоті і в'язаному пальто. Асиметричний крій дозволив продемонструвати ідеальну фігуру дівчини. Крім того, привертає до себе увагу незвичайний малюнок на пальто: фігурки індіанців, кактуси та вігвами.

Образ доповнив легкий макіяж на обличчі і біла шапочка. Світлі локони дівчина поклала в "пляжні хвилі".

"Salut de Paris! Приємно відчуваю себе, повернувшись в одне з найулюбленіших міст☀️", - підписала Соня Євдокименко.

Підписники красуні прийшли в повний захват від побаченого кадру. Вони засипали дівчину всілякими комлиментами.

"Як завжди неперевершена😍✨ Гарного відпочинку ❤️", "чудово виглядаєш, просто😍🔥", "Ніжне фото таке вийшло)", "Така тепла погода 😍, як завжди стильна 😍", "Красуня 😘🥰".

Також раніше повідомлялося, що на нових опублікованих кадрах з відпочинку, Соня Євдокименко позує в одному з найпрестижніших готелів світу та Європи зокрема.

На одному з фото Соня спустила халат з плеч і тримає в руках чашку чаю або кави, ймовірно:

"Здрастуйте, доброго ранку", - підписала модель свій знімок одразу на двох мовах, що в перекладі звучать саме так. Зараз, по всьому видимому, внучка Софії Михайлівни змінила локацію і з похмурого північного узбережжя Штатів перемістилася в сонячний Монако.

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