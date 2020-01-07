Українська співачка Оля Полякова показала незвичайний кадр зі своєї відпустки
Як повідомляє Politeka.net, суперблондинка української сцени Оля Полякова вирішила відпочити від суєти важких робочих буднів в Майамі. Туди співачка полетіла разом зі своїми дочками Машею і Алісою.
Співачка вже встигла похвалитися знімками з відпочинку: вона поставала перед користувачами мережі в яскравому купальнику, а також зазивала на рибалку в оливковому костюмі. На свіжому знімку в своєму Instagram красуня похвалилася стильним вбранням і природною красою.
Полякова позує в приміщення, що нагадує замкову кімнату. Навколо ліпнина, фрески, мозаїка, колони і старовинні вази. На співачці повсякденний наряд, який складається з футболки чорного кольору та вузьких штанів в тон. Примітно, що на обличчі співачки немає ні грама макіяжу.
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В який раз потрібно підкреслити, що Оля Полякова виглядає дуже молодо і свіжо. І відпочинок піде їй тільки на користь.
"Думаю ,теж куплю собі замок...", - підписала знімок співачка.
Звичайно, у коментарях тут же з'явилося безліч повідомлень про те, що такій королеві, як Полякова не вистачає лише замку. Також коментатори зазначали, що Оля виглядає просто чудово в такому образі.
"Як дівчинка підліток", "Олька, правильно робиш! Королеві, коронованой поп музикою тільки замок! Я як виничанин тільки за!", "І правильно! Королева повинна жити в замку! 👍", "Вав, Красуня як завжди люблю!!!!!!", "А як же Королеві ,без замка😊".
Також раніше повідомлялося, що відома українська виконавиця Оля Полякова під час відпочинку за кордоном показала соковиті форми в купальнику.
На самих знімках Оля Полякова демонструє пружні форми у відвертому купальнику. В якийсь момент її дочка Маша просовує руку їй між ніг. При цьому обидві дівчини сміються від душі.
Уточнимо, що шанувальники Полякової залишилися безмовні – кадрами зірка поділилася в Сторіс.
Нагадаємо, дочка Полякової вразила ідеальними формами в короткому топі
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