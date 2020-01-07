Онука легендарного актора Михайла Боярського Катерина показала відрізок відео, де вона з батьком і дідусем спілкується з російським телеведучим Максимом Галкіним

На відео Катерина, швидше за все, в чорному боді. Також можна помітити самого Михайла Боярського, а також батька дівчини - Сергія. Дідусь прийшов в улюбленій капелюсі, а батько в костюмі. Онучка розповіла, що її дражнили в школі "Тисяча чортів" і запитували: "Чому не в капелюсі?" з-за дідуся. Про це пише Politeka з посиланням на посаду знаменитості.

"А як ви вважаєте, на кого я схожа більше? На тітку, бабусю або дідуся?)", - написала під відео Катерина.

Фанати почали активно обговорювати тему:

"На папу схожі Ви, Катерино !!! Прекрасна Катерина !!!!!!", "Катерина ви диво я з розуму від вас піду", "Чудова передача! Дивилася з великим інтересом !! А Ви схожі, Катрусю, на маму.", "Богиня", "На батька схожа на інших немає".

Раніше ми повідомляли, що онука російського актора Михайла Боярського, Катерина, зараз знаходиться в теплих краях.

Так, деякий час тому Катерина опублікувала фото, на якому вона позує в легкому міні-сукня з великими зірками.

Образ красуні завершив яскравий манікюр та аксесуари.

Катерина розпустила волосся і, ніби намагалася закинути їх за вухо. Дівчина посміхалася, дивлячись убік. По всій видимості, внучка Боярського позувала на мосту.

Варто відзначити, що вбрання вигідно підкреслив пишний бюст дівчини і тонку талію.

Майже за 20 хвилин пост дівчини зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Яка кльова", "Це де ви гуляєте?", "Будь моєю дружиною", "Це фотка, зводить сума, як можна бути такою красивою???", - написали користувачі мережі.

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