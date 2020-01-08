Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала фото з відпочинку в Індії

На першому фото Кумейко позує у верхньому шпагаті. "Настрій - рятувати Малібу", - написала під фото Настя. Співачка позувала в одному купальнику і окулярах, передає Politeka.

На другому фото Настя вже йде по пляжу зі своєю подругою, яка позує в аналогічному купальнику. Видно, що дівчата задоволені відпочинком в Індії.

Фанати не змогли поставити лайки або залишити коментарі під фото. Вони були опубліковані в Сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що екс-Nikita прочинила ніжкою "халатик" і засвітила зайве.

На фото Кумейко варто в одязі, зовні схожою на халат, і виставила одну ногу з нього. Волосся прикрили половину обличчя. На другому фото Настя вже позує крупним планом і можна роздивитися обличчя крупним планом. Між брів у Кумейко бінді, точка зроблена пальцем. Це знак правди, так зване третє око.

Фанати встигли залишити кілька коментарів:

"Круто) обов'язково теж поїду!", "Відмінного відпочинку", "Красива", "Клас", "Як же ти мені подобаєшся не нафарбована", "Особа умиротворене".

Повідомлялося, що гаряча екс-Nikita ледве втримала соковиті форми в глибокому декольте.

Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко виставила напоказ ідеальні форми.

Ділюся з вами своїм Christmas mood», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко позує в елегантному вбранні, який ефектно демонструє її груди. При цьому все це відбувається під гарну різдвяну пісню.

Уточнимо, що українці не змогли висловити свою думку про форми Кумйко, оскільки кадри дівчина розмістила в Сторіс.

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