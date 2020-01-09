Відома українська співачка Анна Седокова зробила фото без макіяжу

На знімку Ганна позує в ліфті без макіяжу і в звичайному одязі, яку люблять підлітки. На ній шапка рожевого кольору, що падає на очі, еко-шуба мерехтливої кольору, світлі джинси вільного крою і бежеві черевики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості у соцмережі instagram.

Кадри вона опублікувала в розділі Stories.

На відео вона розповідає, що робити власний бізнес «дуже складно». Також вона говорить, що у неї буквально опускаються руки в деякі моменти, але все одно це дуже цікаво, і їй подобається займатися одягом.

Варто відзначити, що на опублікованих кадрах Анна Седокова знімає відео на айфон з допомогою дзеркала в ліфті або фронтальної камери. Її стиль дуже нагадує підлітковий, а не дорослої жінки, яка має дітей.

Вона кривляється, розставляє ноги і розповідає про складнощі у власній справі, але в той же час, співачка не втрачає своєї чарівності і привабливості. Їй йдуть прості речі, завдяки підібраним пастельним кольорам і універсальності.

Нагадаємо, що раніше Ганна Седокова показала зробила спекотне фото у ванній. На знімку Ганна позує у ванній, а точніше, сидить на її краю. При цьому Седокова одягла лише футболку, іншого одягу на співачці не видно.

Фанати не мав можливості поставити лайки або залишити коментарі про даному пості. Він був опублікований в сторіс, де така функція відсутня. Раніше ми повідомляли, що Седокова показала, чим займається з молодим коханцем в ліжку.

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

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