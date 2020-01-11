Королева шансону Любов Успенська відверто зізналася, що хоче вийти заміж за Філіпа Кіркорова

Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналістам, передає Співрозмовник.

Як відомо, в 2019 році між зірками пробігла чорна кішка і вони серйозно посварилися.

Успенська відкрила в Москві караоке-клуб, а Фиркоров розцінив цей крок як спробу скласти йому конкуренцію, поэтмоу зірки тривалий час навіть не спілкувалися.

У спілкуванні з журналістами Любов Успенська зізналася, що вони помирилися з королем поп-сцени.

З'ясувалося, що Філіп Кіркоров пішов першим на примирення і подарував королеві шансону шикарне плаття, до якого була невелика записка: «Для мене честь зробити такий подарунок легендарній співачці».

Подарунок дуже сподобався Успенської і вона заявила, що всі разногласися з Кіркоровим залишилися в минулому.

«Ми друзі, може, ще навіть і поженимся. А чого боятися? Він же любить талановитих. Так що я не проти», - додала Успенська, яка сьогодні офіційно перебуває у шлюбі з Олександром Плаксиным. Чоловік королеви шансону вже кілька років живе на території США і з Успенської вони практично не бачаться.

Раніше ми розповідали про те, що король шоу-бізнесу Філіп Кіркоров здивував своїм зовнішнім виглядом. Як відомо, зараз співак відпочиває на одному з найкращих курортів світу. Так на нових опублікованих фото артист показав мальовничі місця і себе "коханого" на тлі красот.

На яскравій добірці фото артист, що тільки не робить: і катається на яхті, і в лаунжі "висне", і плаває в океані. На знімках Кірокоров виглядає свіжо, правда не всі знімки показують обличчя артиста - акцент на фото більше зроблений у бік природних багатств місць, де релаксує знаменитий виконавець. Також явно відчувається посил щодо активного способу життя та відпочинку не з розряду "дешевих"

Шанувальники в захваті від побаченого - у коментарях пишуть який же Філіп "високий - гігант просто, красивий, веселий" і що такі фото з самого ранку (для шанувальників в РФ зокрема) - просто бальзам на душу".

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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