Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і виглядом у новому іміджі

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, пише Рoliteka.net.

На новому кадрі зірка похвалилася природним чином – на обличчі мінімум макіяжу, а волосся просто распущенны і трохи спушены, без будь-яких укладок. При цьому одягнена Віра в звичайну світлу толстовку і такого ж кольору, спортивні штани.

«Хочу поділитися своїм спостереженням ) Виявляється, так можна було😉)) з року в Рік ми робимо одне і теж, хтось боїться щось міняти, хтось просто не хоче. Звикаємо і іноді навіть не уявляємо, як може бути інакше. А тут раптом вийшло інакше)

Почну з того, що я, спостерігаючи за хаосом перед Новим роком, була абсолютно спокійна. Навіть не знаю, чим це пояснити. В листопаді і грудні було стільки роботи, що вихідні за 2 місяці можна було порахувати на пальцях однієї руки. Мабуть, організм акумулював енергію і витрачав її тільки на роботу) тому я не реагувала ні на що навколо. І так як я Новий рік вперше за 12 років святкувала на роботі в іншому місті , було все інакше, ніж зазвичай.

І читаючи в інтернеті перші дні про те, як багато одужали, я виявила, що схудла)) мені не довелося після новорічних святкувань боятися стати на ваги, «приходити в себе», «повертатися у форму». Тому що я була в чудовій формі фізичної і моральної) так, навантаження останніх 2х місяців позначилися на мені і я 7 днів після нг просто відновлювалася, відпочивала, правильно харчувалася, робила улюблені тренування. А позавчора нарешті відчула, що батарейка знову заряджена.

До чого я все це. Це так цікаво, іноді міняти звички, зручні правила, змінюватися самому. Мені дуже сподобалося моє відчуття легкості в святковий період. Бажаю собі і вам такої ж легкості фізичної та емоційної на весь рік. ✨», – поділилася спостереженнями Віра.

Також на тлі чуток про майбутнє розлучення зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе, Віра вирішила поділитися зворушливим сімейним кадром. Так, під час святкування Різдва Віра вирішила показати всю свою велику сім'ю.

На представленому кадрі можна побачити саму Віру, її чоловіка, маму та молодшу доньку Сару, а також сестер та їх дітей. Старша дочка Віри не була присутня, оскільки зараз Соня знаходиться за кордоном.

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