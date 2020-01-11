Актриса популярного серіалу турецького виробництва "Величне століття" Мер'єм Узерлі показала, як відпочиває

Артистка вирішила показати, швидше за все, завершення свого робочого дня. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Мер'єм постала перед шанувальниками в літаку, зоряна дама написала у підписі до фото, найімовірніше, про те, що втомилася. На знімку вона поизирует в закритому одязі, але явно видно її об'ємні губи - деякі шанувальники пишуть під знімком, що модель дещо зловживає уколами, а її губи і без инъекий прекрасні.

Артистка дивиться вдалину, можливо, в момент, коли літак був внебе був якраз схід чи захід сонця - в салоні видніються промені сонця.

Деякі передплатники явно не задоволені манерою артистки так взблизи показувати своє обличчя, мовляв, і так видно, що "роздула уста до неймовірних розмірів", так ще й так близько фотографується.

Раніше Мер'єм постала зі статуеткою при світлі дня у декорованій непомітними блискітками сукні-футлярі з прозорою вуаллю у вигляді рукава. Стримане укладання, глибокий погляд, неяскравий макіяж - артистка цього разу виглядала просто чудово.

Раніше Мер'єм показалася в компанії відомого ведучого і фахівця в стилі в подібному вбранні, але нинішній образ перевершив всі очікування модників і шанувальників актриси.

У коментарях під публікацією фолловери пишуть про те, що нагорода, як Кращій актрисі цілком заслужена і що наполовину німкеня, наполовину туркеня - просто справжній "діамант" сучасного шоу-бізу.

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