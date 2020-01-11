Але ж артистка обіцяла не оголятися

Українська співачка Аліна Гросу, яка живе і працює в Росії, вирішила епатувати публіку, розстебнувши кілька "зайвих" гудзичків на кофтині

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому вона постала в досить спокусливому образі, граючи в боулінг. На ній чорна туніка, яка "тісно" облегла пишні принади. Для більшого ефекту співачка навіть розстебнула верхні гудзики, щоб ще більше відкрити прекрасні види шанувальникам. В руках Аліна тримає рожеву кулю для боулінгу. Кокетка грайливо посміхається в об'єктив і питає у фанатів: "А ви чим займаєтеся суботнім вечором?))) І хто вгадає який у мене рахунок?)) 398 або 498?))"

Коментуючі тут же кинулися залишати відгуки з приводу її зухвалого наряду. До речі, фото менш ніж за 20 хвилин лайкнули 4 000 чоловік.

"Щасливий твій чоловік😊🔥"

"Без сі*єк назовні жити не може вже))) 🙈"

"Ти ж не перший раз в боулінг граєш🤗"

"найкрасивіша😍😍😍😍"

"Тверда трієчка🙌"

До речі, хочеться згадати недавнє відеозвернення Аліни, в якому вона обіцяє поменше оголятися на камеру. Співачка зробила важливу заяву в переддень 2020-го року:

«Дорогі друзі... Дякую вам що ви поруч зі мною, що ви мене підтримуєте. Що ви зрозуміли і прийняли нову Гросу, яка зараз оголює виключно душу, ніж тіло».

Раніше ми повідомляли, Гросу приголомшила публіку у кремовому мереживному вбранні, в якому вона позувала поряд з новорічною ялинкою. Вінтажна сукня, білі чобітки і промениста усмішка знаменитості нікого не залишили байдужим.

"З Різдвом, дорогі мої!!! Божого благословення, добра, спокою, любові, радості, здоров'я і миру вашому дому!", - підписала фото Аліна.

Також ми розповідали, Гросу здивувала мережу, виклавши фото, де вона ще зовсім дитина. У маленькій дівчинці 4 років важко впізнати нинішню панночку. Крім того кидається в очі те, що у неї навіть форма губ була іншою, що не може не наштовхнути на думку про пластичні операції.

Нагадаємо, Гросу спустила халат і похвалилася ідеальними формами в ліжку: "Відпрацювала!".

Як повідомляла Politeka, наштукатуренная Аліна Гросу показала свою гідність на камеру: "А де чоловік?".

Також Politeka писала, що спекотна Гросу засвітила свою гідність в екстремальному декольте.