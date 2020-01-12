Маркл пішла на крайнощі і вилаялася на адресу дружини Девіда

Принц Гаррі посварився з давнім другом через подружжя Меган Маркл, яка накинулася на світську левицю

Про це повідомляє «РБК-Україна».

«Стало відомо про конфлікт між герцогом Сассекским і його давнім приятелем футболістом Девідом Бекхемом. Виявилося, що приводом для з'ясування стосунків між чоловіками стали скарги Меган Маркл на світську левицю і дизайнера Вікторії Бекхем», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Меган і Вікторія тісно подружилися після переїзду, однак потім Маркл звинуватила подругу в тому, що вона злила її особисту інформацію пресі.

«По переїзду майбутньої герцогині Сассекской в Лондон Вікторія поділилася з нею контактами своїх перукарів, стилістів та інших фахівців б'юті-індустрії. Коли про це стало відомо ЗМІ, Маркл прийшла в лють. У витоку інформації вона відразу запідозрила нову подругу», - підкреслюється в повідомленні.

Уточнимо, що конфлікт стався ще в 2017 році, але відомо про це стало тільки зараз.

«Після чоловічої розмови Бекхем був помітно засмучений, і відносини між колишніми друзями значно охолонули», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Як повідомлялося раніше, Меган Маркл загрожує розлучення з принцом Гаррі.

Таку гіпотезу висунули британці, які пильно стежать за особистим життям герцогині Сассекской. Уважні шанувальники помітили таку закономірність – все, за що береться дружина принца Гаррі, закінчується через два роки, пише Teleprogramma.pro.

Меган Маркл дорікають в непостійності. Так, її перший шлюб з голлівудським продюсером Тревором Энгельсоном проіснував з 2011 по 2013 рік. Вже через рік артистка знову закрутила роман. Її новим коханим став шеф-кухар Канади Кору Витьелло. Їх любовні відносини припинили існування точно також рівно через два роки.

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