Відома українська співачка Наталія Могилевська показала свою дивовижну фігуру

Точніше, продемонструвала чудову фізичну форму. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Могилевська цього разу явилася публіці в чорній міні-сукні. Артистка з'явилася перед камерами не одна, а в оточенні танцюристів. Більше десяти осіб окружили Наталю - чоловіки, котрі стояли ближче до неї, тримати українську знаменитість за руки:

«В оточенні чудових танцюристів, а як проходять ваші вихідні?», - підписала виконавиця фото. Варто зазначити також, що знімок вийшов дуже яскравим, дами були в бірюзових суконьках, чоловіки в костюмах і все це на тлі декорованою блискітками стіни. Більшість з тих, хто позував - посміхалися, що додало знімку ще більшої привабливості.

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Звернемо увагу, що на опублікованому відео Могилевська позує в шапці з вушками, які гарно рухаються. Однак шанувальники дівчата звернули увагу на її зовнішній вигляд.

«Я не дізналася Могилевську», «Бабуся», «У циган в пробці купила ? Одягнути так собі ідея», «як бабка стара», «ТОВ не дізнався», «Боже мій! Хто це?», «Ну негарно ж. Як бабуся у хустці», «Так, Натуля зовсім старенька вже...року не дінеш нікуди...», - пишуть вони.

Повідомлялося, що Каменських і Могилевська похвалилися розкішними тілами на публіці.

Каменських цього разу вибрала чорне прозоре плаття. Могилевська в свою чергу була в червоному, а руки виявилися дуже пишними в даній одязі.

"Заходи - відмінний привід зустрітися з колегам", - написала Могилевська.

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