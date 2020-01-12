Відома українська співачка Наталія Могилевська показала свою дивовижну фігуру
Точніше, продемонструвала чудову фізичну форму. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.
Могилевська цього разу явилася публіці в чорній міні-сукні. Артистка з'явилася перед камерами не одна, а в оточенні танцюристів. Більше десяти осіб окружили Наталю - чоловіки, котрі стояли ближче до неї, тримати українську знаменитість за руки:
«В оточенні чудових танцюристів, а як проходять ваші вихідні?», - підписала виконавиця фото. Варто зазначити також, що знімок вийшов дуже яскравим, дами були в бірюзових суконьках, чоловіки в костюмах і все це на тлі декорованою блискітками стіни. Більшість з тих, хто позував - посміхалися, що додало знімку ще більшої привабливості.
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Раніше, відома українська співачка Наталя Могилевська заінтригувала мережа різкими змінами у зовнішності
Звернемо увагу, що на опублікованому відео Могилевська позує в шапці з вушками, які гарно рухаються. Однак шанувальники дівчата звернули увагу на її зовнішній вигляд.
«Я не дізналася Могилевську», «Бабуся», «У циган в пробці купила ? Одягнути так собі ідея», «як бабка стара», «ТОВ не дізнався», «Боже мій! Хто це?», «Ну негарно ж. Як бабуся у хустці», «Так, Натуля зовсім старенька вже...року не дінеш нікуди...», - пишуть вони.
Повідомлялося, що Каменських і Могилевська похвалилися розкішними тілами на публіці.
Каменських цього разу вибрала чорне прозоре плаття. Могилевська в свою чергу була в червоному, а руки виявилися дуже пишними в даній одязі.
"Заходи - відмінний привід зустрітися з колегам", - написала Могилевська.
Нагадаємо, Могилевська без комплексів потрясла апетитними формами прямо на сцені
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