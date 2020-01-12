Дочка скандального політика Михайла Добкіна, Алла, звернулася до своїх підписників Instagram

Красуня позувала на м'якому дивані з великою спинкою, пише Рoliteka.net. Дівчина вибрала чорне плаття з довгими рукавами, колготки і масивні черевики. Образ дочки Добкіна завершили різні аксесуари.

Волосся Алла закинула назад і погладила їх рукою на одному фото, а на другому - зухвало дивилася в камеру. Виглядала вона по-справжньому стильно і чудово.

В пості Алла ніби познущалася над українцями, поцікавившись, у кого болить голова після новорічних свят, а також запитала, чи потрібно проводити новий марафон тверезості.

"Як ваші вихідні?😊 у кого голова болить після гулянок?😂 ⠀ Погода звичайно не зимова, але настрій від цього все одно чарівний😋 вже всі повертаються і починається робочий процес🤞🏼 ⠀ Я хотіла з вами обговорити, ми робимо ще АнтиАлко марафон? 😁😃 хтось із бажаючих є? Чекаю на ваші відповіді та пропозиції по датах💋", - написала Алла.

За 40 хвилин пост красуні зібрав майже 600 лайків та багато коментарів.

"Треба зробити марафон Антіжир😂", "Я - За!💪 З початку року не п'ю", "І я за))) пора б вже 😜", "Звичайно є , мила👋😂🥂коли підемо на обід?😎", "Красотулька", "болить", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дочка Добкіна постала в гарному блискучому сукню.

Алла підкреслила форми глибоким декольте, а завдяки довгому вирізу на спідниці сукні можна було розглянути стрункі ніжки дівчини.

Дочка Добкіна опублікувала відео, на якому блищала на сцені.

Публіка підспівувала дівчині і танцювала під композицію.

"Весілля, банкети..дорого 😂😂", - з іронією написала Алла Добкіна в пості Instagram.

Раніше ми писали, що на одному з кадрів Алла притиснулася до щоки батька своєю щокою, а на іншому ніжно поцілувала його.

Алла з'явилася в чорному піджаку, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики. Михайло Маркович на обох кадрах тримає руку біля підборіддя і дивиться прямо в об'єктив.

В його погляді читається посмішка і гордість за доньку. У підписі до фото дівчина тегнула батька.

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