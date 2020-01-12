Відома співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло", показала спільну фотографію з чоловіком Дантесом, де вони відпочивають в Домінікані, але щось пішло не так

Дорофєєва позує в купальнику і сорочці. Але трусики виявилися досить маленькими і можна розглянути частково "пиріжок" співачки, як помітили фанати зірки. Поруч стоїть Дантес в чорних шортах або плавках з голим торсом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку чоловіка Дорофєєвої.

Фанати почали активно обговорювати пікантну частину Наді:

"Надюх. Дещо видно", "ну прям топово", "Гарячий пост", "Дантес, куди ти так все дивишся?", "тут стало занадто жарко", "Крем пай", "Пиріжок видно".

Раніше ми повідомляли, що Надя Дорофєєва несподівано заговорила про вагітності в цікавому відео з Володимиром Дантесом.

Зоряна пара з невеликим запізненням вирішила відправитися на відпочинок. Поки подружжя ще не встигли дістатися до пункту призначення, але вирішили тримати своїх шанувальників у курсі того, що відбувається.

На кадрах Дорофєєва захоплено їсть, і раптом заявляє: «Я відчуваю, що я вагітна». Усвідомивши, що вона тільки що сказала, співачка тут же розсміялася.

Дантес відреагував на визнання дружини з властивим йому гумором. Він здогадався, що сказана в жарт фраза обов'язково викличе ажіотаж у мережі.

Повідомлялося, що Дорофєєва втратила сором і влаштувала «ігрища» з дівчатками.

Популярна українська співачка й солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва показала апетитні форми в облягаючому одязі.

Так, на опублікованих кадрах Дорофєєва з двома дівчатами влаштовують гарячий танець під музику, демонструючи апетитні форми. Уточнимо, що на Дорофєєвої красуються облягаючі штани і топ.

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