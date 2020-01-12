Відома українська співачка Світлана Лобода показала , як вона відпочиває на пляжі

На фото Світлана робить селфи крупним планом, при цьому досить низько опустила камеру, адже частину голови було обрізано. Зате видно чорний купальник Лободи і зону декольте. Образ співачка доповнила золотими прикрасами на шиї, а також очками і капелюхом. На фоні можна помітити пісок, пальми і табличку, на якому щось написано. Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити фото або залишити коментарі. Воно було опубліковано у сторіс, де така функція відсутня.

Лобода показала всі свої достоїнства в екстремальному розрізі.

На фото знаменитість позує в чорному платті з глибоким розрізом. Доповнила образ Світлана чорними чобітьми, капелюхом та окулярами.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"У мене на вас встав", "обожнювана Мною, супер зірка", "Тропікана жінка, гаряча і скажена", "Бандитка нашого часу", "Не пропадайте", "ау, Світлана Сергіївна ви найкраща, ми вас любимо! Ви дуже класна, удачі вам у всьому!!!", "Світла Ло: розкрадачка гробниць".

Повідомлялося, що Лобода засвітилася в компанії східного красеня, близькість зашкалює.

Знаменитість на фото позує в чорному, швидше за все, плаття. А максимально близько з нею сидить її друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, який творить під псевдонімом Бичолла. Пара настільки близько один до одного, що Світлана притиснулася до щоці свого знайомого.

"Запропонувала Бичеле вчепиться взглядо", - написала Лобода під фото.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і залишили безліч коментарів:

"Оу.. Світла і двоюрідна сестра Битча", "Ось це новина", "Які солодкі", "які ви тут красиві", "Це її хлопець?", "Ідеальність цього селфи зашкалює", "Просто друзі???нєє...ну нееее...", "Дві сестри вирішили повечеряти", "Огоого як Тіль)".

Нагадаємо, соковита Лобода влаштувала гарячі танці в компанії чоловіків

А ще Politeka писала, що Могилевська, Лобода і Брежнєва роздяглися заради пікантній фотосесії

Також Politeka повідомляла, що Лобода в компанії відомого українця підірвала мережу новим фото



