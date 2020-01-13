24-річна учасниця "Жіночого кварталу" Лера Товстолес облягла струнке тіло в пікантний наряд

Як передає Politeka.net, красуня поділилася новим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала у вечірній сукні темного кольору з довгим рукавом з вишивкою на манжетах. Ідеальний макіяж, неперевершена зачіска і великі сережки доповнили образ. І хоч наряд практично повністю приховує тіло дівчини, тим не менш кадр вийшов напрочуд відвертим, адже тканина щільно прилягає і помітно, що Лера без нижньої білизни.

Товстолес розповіла про свою бурхливу молодість (звичайно, вона і зараз в самому розквіті), коли їй було 17. Дівчина поділилася, як вона стала моделлю.

"ХОЧЕТЕ, РОЗПОВІМ ЯК Я СТАЛА МОДЕЛЛЮ ?) 😝 🌈 Це фотографія від @a.derich і ми починали з ним творити, коли мені було 17-18 років. Мейк ап робила прекрасна @haitmargaritamuah , з якою ми теж до непристойності знайомі і творили в Дніпрі. Сукня на мені від @kolosova_creative", - написала Лера в соцмережі.

Раніше ми повідомляли, красуня здивувала публіку, коли виклала відеоролик зі своєю подружкою. Дівчата представили глядачам міні-сценку, ніби вони сестри-близнючки і страждають, закохавшись в одного й того ж чоловіка. До речі, на них було однакове вбрання: сірі брючні костюми, надіті практично на голе тіло. Лера декілька разів світить в кадрі нижньою білизною.

"Забула викласти цей шедевр від @zhukovtsova_kiyashko 💋 Всім розповідаю цю історію і вам розповім! Оля мій перший викладач з акторської. Я якщо чесно навіть і не думала, що ми тепер будемо дуже близькими. Граємо, танцюємо, співаємо, знімаємо щось, тусимо - коротше все як в садочку )) люблю тебе за наше дитинство! Давай знімати ще більше і все! Згодні, фоловери ?)", - написала Лера в соцмережі.

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