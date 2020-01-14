Колишня солістка групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос розповіла, що відпочиває в Дубаї

Співачка опублікувала новий знімок у своєму Instagram, на якому позувала з сім'єю, пише Рoliteka.net. Артистка була з сином від попереднього шлюбу і з нещодавно народженою дочкою в колясці.

Сім'я перебувала на пляжі. Зірка вибрала довгу сукню з глибоким декольте, вітровку і шльопанці. Син вибрав спортивну кофту і шорти. Санта притиснула дитину до грудей, милуючись морем.

"По ідеї, тут повинні були бути мої сексі фото в купальнику, але ні 😂 Зате тут багато любові і тепла✨ Неідеальна мама з двома нереальними дітьми ❤️", - написала Дімопулос.

За 16 годин пост Санти зібрав майже 30 тисяч лайків та коментарів.

"Які вииии❤️", "Мама ти найкраща у тебе найдобріше серце😘", "Це гарне фото", "Пару років тому в кондитерському звернула увагу на мега-інтелігентного і вихованого хлопчика. Тільки потім дізналася, що це ваш син 🤷‍♀️ Так що ви явно супер-мама ❤️", "Чому ви думаєте, що людям потрібна ваше сексі фото в купальнику? Цього достатньо вже всюди ... Справжя мама, з дітьми , не з супер ідеальними формами, куди більш - супер ідеальніше і сексі , ніж якісь там ...сексі дами ....😏 ", "І з ідеальним фото) ", "Ви прекрасні утрьох", "Все чудово,і форми ідеальні !!😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос вперше за довгий час опублікувала фото з чоловіком і з нещодавно народженою дочкою.

Співачка з'явилася на знімку з чоловіком, бізнесменом Олександром Кучеренко в новорічній локації.

Санта на руках тримала дочку, обличчя якої закрила рожевим сердечком. Поруч з подружжям також сиділа маленька собачка.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос полонила серця багатьох українців, хай і нетривала, але участь у ВІА Гра принесла свої плоди – артистка в країні дуже популярна, вона веде свій мікро-блог, а нещодавно модель – знову стала мамою.

На «літньому» опублікованому артисткою фото частково видно її груди – в стильному темному в білий горох купальнику і сорочці артистка виглядала неповторно.

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