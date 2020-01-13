Російський актор Єгор Бероєв вірить у те, що влада Росії перегляне своє ставлення до України і ситуація між країнами стабілізується
"Я вже бачу, що це стабілізується в Києві, це буде і в Харкові, впевнений, що російські війська вийдуть з Криму, Україна збереже свою цілісність і ми як і раніше будемо приїжджати і знімати кіно у Києві", - впевнений Бероєв.
Нещодавно ми писали, що російський співак Мітя Фомін відповів українським журналістам на питання про територіальну приналежність Криму.
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Під час інтерв'ю Фомін назвав Крим за фактом російською територією.
Після цього Фомін написав великий коментар в Instagram за інтерв'ю.
Співак зазначив, що свої слова він не збирається забирати назад, тому що "констатував факт".
"На території Криму в даний момент проживають люди з російськими паспортами, з російської телефонним зв'язком, з російською валютою і російськими законами", — пише Фомін.
В пості російський артист розповідає, що він протягом 20 років гастролює і в Росії, і в Україні, працює з українськими режисерами, записує пісні з українськими саунд-продюсерами і має багато друзів в Україні.
"Боляче спостерігати, як наших людей намагаються посварити, викликати емоції, зачепити, намагаються нав'язати нам ненависть один до одного. Я не знаю, кому це потрібно, але я думаю, що це не по-людськи, нешанобливо і нерозумно", — продовжив Фомін.
Нагадаємо, Полякова жорстко пройшлася по російським артистам в Україні.
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