Російський актор Єгор Бероєв вірить у те, що влада Росії перегляне своє ставлення до України і ситуація між країнами стабілізується 

"Я вже бачу, що це стабілізується в Києві, це буде і в Харкові, впевнений, що російські війська вийдуть з Криму, Україна збереже свою цілісність і ми як і раніше будемо приїжджати і знімати кіно у Києві", - впевнений Бероєв.

Нещодавно ми писали, що російський співак Мітя Фомін відповів українським журналістам на питання про територіальну приналежність Криму.

Популярні новини зараз

Нікітюк "позбулася" від довгого волосся, вразивши новим іміджем: "Яка блондиночка!"

Погода готує новий удар, ранок і ніч будуть нещадними: точний прогноз

Дружина Кошового із Квартал 95 вразила інтимним фото з чоловіком: «Хтось підкрадається»

"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Показати ще

Під час інтерв'ю Фомін назвав Крим за фактом російською територією.

Після цього Фомін написав великий коментар в Instagram за інтерв'ю.

Співак зазначив, що свої слова він не збирається забирати назад, тому що "констатував факт".

"На території Криму в даний момент проживають люди з російськими паспортами, з російської телефонним зв'язком, з російською валютою і російськими законами", — пише Фомін.

В пості російський артист розповідає, що він протягом 20 років гастролює і в Росії, і в Україні, працює з українськими режисерами, записує пісні з українськими саунд-продюсерами і має багато друзів в Україні.

мітя фомін

"Боляче спостерігати, як наших людей намагаються посварити, викликати емоції, зачепити, намагаються нав'язати нам ненависть один до одного. Я не знаю, кому це потрібно, але я думаю, що це не по-людськи, нешанобливо і нерозумно", — продовжив Фомін.

Нагадаємо, Полякова жорстко пройшлася по російським артистам в Україні.

Як повідомляла Politeka, скандальний Добронравов ошелешив українців висловом: "Крим російський".

Також Politeka писала, що Панін отримав палицею по "горбу" в Криму, епічне відео.