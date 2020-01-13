Актор розповів, у що він вірить

Російський актор Єгор Бероєв вірить у те, що влада Росії перегляне своє ставлення до України і ситуація між країнами стабілізується

"Я вже бачу, що це стабілізується в Києві, це буде і в Харкові, впевнений, що російські війська вийдуть з Криму, Україна збереже свою цілісність і ми як і раніше будемо приїжджати і знімати кіно у Києві", - впевнений Бероєв.

Нещодавно ми писали, що російський співак Мітя Фомін відповів українським журналістам на питання про територіальну приналежність Криму.

Під час інтерв'ю Фомін назвав Крим за фактом російською територією.

Після цього Фомін написав великий коментар в Instagram за інтерв'ю.

Співак зазначив, що свої слова він не збирається забирати назад, тому що "констатував факт".

"На території Криму в даний момент проживають люди з російськими паспортами, з російської телефонним зв'язком, з російською валютою і російськими законами", — пише Фомін.

В пості російський артист розповідає, що він протягом 20 років гастролює і в Росії, і в Україні, працює з українськими режисерами, записує пісні з українськими саунд-продюсерами і має багато друзів в Україні.

"Боляче спостерігати, як наших людей намагаються посварити, викликати емоції, зачепити, намагаються нав'язати нам ненависть один до одного. Я не знаю, кому це потрібно, але я думаю, що це не по-людськи, нешанобливо і нерозумно", — продовжив Фомін.

Нагадаємо, Полякова жорстко пройшлася по російським артистам в Україні.

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