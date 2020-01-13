Модель інстадива Альона Омович, відома як українська Кардашьян завдяки своїм бездоганним формами, звикла чинити безглуздя у соцмережі

Як передає Politeka.net, на цей раз дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала в неперевершеній сукні білого кольору. Вона тісно обтянула головну гордість Альони, її пружні груди. Красуня позує, присівши навпочіпки так, що її і без того коротке плаття задралося ще більше. Ще б трохи і було б вже зовсім непристойно.

На фото Альона виглядає зі злегка розпатланим виглядом, вхопившись однією рукою за стіну.

"Мої улюблені кашемірові сукні 😍 Ми @lior_boutique зробили для вас дві довжини і два кольори💔 Чорний і Білий🤤 Тканина настільки приємна, що я в ній сплю 😮", - підписала фото модель.

За грацію і хижий погляд дівчину порівняли з "анакондою" в коментарях. Деякі також зазначили, що надмірною пластикою та уколами краси Альона робить собі тільки гірше.

"Анаконда 🐍"

"А що стирчить внизу ? Не зрозумію )"

"З такими грудьми важко спати )) а сукня допомагає виходить ))"

"Хороша тільки рот чомусь завжди відкритий,напевно гайморит"

"Ну трохи б розсунула ніжки!"

"Коли я підписався була просто нереальна дівчина, що ви всі з собою робите, з кожним днем все гірше, зупиніться поки це не стало жахом"

Раніше ми повідомляли, Омович підкорила мережу відвертим вбранням. Артистка примірила відразу кілька образів, однак найбільше шанувальникам сподобалося плаття сріблястого кольору. Модель одягла його на голе тіло, без нижньої білизни. Вона покрутилася перед об'єктивом, даючи шанс повністю "вивчити" найменші деталі. Крізь розрізи по боках Омович нескромно світить соковитими грудьми, а від розрізу на спині неможливо відвести погляд.

"Знаєш, коли на тобі одяг, то ти виглядаєш цікавіше", - написали їй в коментарях.

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