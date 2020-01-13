Відео виступу російського естрадного співака Олександра Буйнова в ДНР з'явилося в мережі

Співак нещодавно потрапив в базу злочинців українського центру "Миротворець", за виступ в окупованому терористами Донецьку.

Відео виступу Буйнова на окупованій території Донбасу було опубліковано на сайті YouTube.

"З приводу запрошення у мене не було ніяких сумнівів. З одного боку, не хотілося потрапляти в список заборонених для в'їзду в Україну артистів… Але моя поява тут цілком закономірна. Я вже закрив для себе Україну на довгий час, - прокоментував свій виступ у Донецьку артист.

Нещодавно ми писали, що російський співак Мітя Фомін відповів українським журналістам на питання про територіальну приналежність Криму.

Під час інтерв'ю Фомін назвав Крим за фактом російською територією.

Після цього Фомін написав великий коментар в Instagram про інтерв'ю.

Співак зазначив, що свої слова він не збирається забирати назад, тому що "констатував факт".

"На території Криму в даний момент проживають люди з російськими паспортами, з російським телефонним зв'язком, з російською валютою і російськими законами", — пише Фомін.

В пості російський артист розповідає, що він протягом 20 років гастролює і в Росії, і в Україні, працює з українськими режисерами, записує пісні з українськими саунд-продюсерами і має багато друзів в Україні.

"Боляче спостерігати, як наших людей намагаються посварити, викликати емоції, зачепити, намагаються нав'язати нам ненависть один до одного. Я не знаю, кому це потрібно, але я думаю, що це не по-людськи, нешанобливо і нерозумно", — продовжив Фомін.

Нагадаємо, Полякова жорстко пройшлася по російським артистам в Україні.

Як повідомляла Politeka, скандальний Добронравов ошелешив українців висловом: "Крим російський".

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