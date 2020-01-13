Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на критику через витівку в Таїланді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram жінки.

«Вітаю вас з усіма святами»,- йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує на тлі моря, принісши з собою пластикову ялинку. На голові балерини красується шапочка в стилі діда Мороза. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже дивне фото», «ось Клуня – ялинку з собою чи що тягла?», «треба ж – прикрилася», «Настя,попроси у нареченого купити тобі нове взуття, причому всю», «Де це ви там ялинку роздобули?», «Як то все не в тему», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше,43-річна російська балерина Анастасія Волочкова забилася глибше в джунглі і насолоджується, як вона сама зізналася, відсутністю людей.

Волочкова поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Артистка відпочиває в Таїланді. За її словами, готелям вона віддає перевагу вілл. Їй подобається самотність. Так, балерина позувала в різних локаціях і вбраннях. На ній або коротенькі легкі туніки, або купальник. На всіх фото неможливо не помітити, червоний відтінок шкіри Насті. Можливо, знаменитість переборщила із засмагою.

"Так ми сховалися на безлюдному острові, повернулися ми на Пхукет. Я вже багато років не відпочиваю в готелях і живу тільки на віллах. Де є найголовніше становить мого відпочинку - відсутність людей..🙏 За 18 днів мого відпочинку я змінила багато місць.. Ці заключні дні мого відпочинку я живу в дуже тихому та гарному місці "Ocean Breeze" . У приватних апартаментах з прекрасними терасами біля ставка з лотосами.🌺 Ці многоспальневые апартаменти, до речі, продаються лише за 200 тисяч доларів, будучи прекрасною інвестицією.👍", - написала Волочкова в соцмережі.

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