Руслан Байсаров вирішив зіграти у гру "на два фронти"

Відкрилися нові подробиці про весілля колишнього чоловіка Крістіни Орбакайте, російського олігарха Руслана Байсарова

Щодо весілля російського бізнесмена Руслана Байсарова з 18-річної чеченської моделлю Аламат Абубакаровою з'явилися нові подробиці. Так, з'ясувалося що 51-річний володар статку в майже мільярд доларів вирішив “заощадити” на оформленні свого чергового шлюбу.

За мірками російської еліти, весілля пройшло скромно. Так, наречену готували до церемонії в звичайному салоні, макіяж і зачіска обійшлися приблизно в 10 тисяч рублів.

Також ЗМІ стало відомо, що Руслан Байсаров не припинив відносини зі своєю попередньою дружиною Мадіною Байсаровою, хоча не живе з нею близько півроку. Жінці залишився будинок на Рубльовці.

Мадіна при цьому досі є законною дружиною олігарха. Таким чином, екс-зять Алли Пугачової є двоєженцем, що заборонено російським законодавством.

Президент Чечні Рамзан Кадиров та низка інших політиків з Північного Кавказу раніше закликали вирішити двоєженство, однак федеральна влада це питання ігнорує. Конституційний суд РФ навіть відмовляється приймати до розгляду скарги такого характеру.

Раніше ми вже сообщали, що своєю дружиною Байсаров обрав 18-річну модель з Чечні по імені Аламат. На весіллі наполягли батьки дівчини. Пара зв'язала себе узами шлюбу 30 грудня.

Поза бізнес-спільноти Байсаров отримав популярність, як цивільний чоловік Крістіни Орбакате, яка народила йому сина Дені. Як пишуть ЗМІ, крім дочки Алли Пугачової, підприємець в різні роки жив з ще чотирма моделями, які були молодшими за нього. Кожна дружина народжувала бізнесменові дітей. Крім онука Примадонни, у нього ростуть ще троє синів і дві дочки. Після розлуки з черговою обраницею чоловік завжди наполягав, щоб діти залишалися з ним.

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