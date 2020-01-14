Американська світська левиця Кім Кардашьян постала в спокусливому чорному вбранні на новому фото

39-річна зірка реаліті-шоу, яка любить дивувати шанувальників екстремальними нарядами або знімками в одній білизні, здивувала новим знімком в чорному обтягуючому костюмі. Про це повідомляє Politeka.net.

Наряд доповнює стильний трикотажний чокер на шиї зірки. Але найбільше кидається в очі яскравий макіяж. Адже Кардашьян нанесла на губи нехарактерний для неї сливовий колір. Вона прочинила губи і закинула голову для знімка.

Волосся селебріті укладені рівними пасмами і трохи завите на кінчиках.

В коментарях шанувальники Кардашьян відзначили, що їй характерний такий спосіб:

«Це навіть не схоже на неї ...».

Також додали, що вона красива в будь-якому образі:

«У Кім чудові очі, але що б вона не робили з ними, вона виглядає як жаба з такими очима ... і це страшно, зовсім їй не лестить. Я не можу повірити, що вона цього не бачить», «Вона виглядає як Бейонсе», «Дуже красива», «Ти виглядаєш чудово 😍✨».

Раніше Кім Кардашян засвітила свої принади в нижній білизні. Шоу-діва опублікувала домашнє фото, на якому вона стоїть в кухні в приспущених спортивних штанях сірого кольору, з-під яких видніються спортивні трусики. Також Кардашьян не спромоглася надіти футболку і продемонстіровала свої принади на камеру в спортивному бра в тон трусиків. Домашній спосіб зірка доповнила білими масивними кросівками.

Волосся Кім залишила распущеными, гладно пригладив їх гребінцем. Макіяжу на обличчі селебріті немає, що наочно показує, як Кім Кардашьян виглядає по-справжньому, в домашній обстановці. Скоріше за все, фото було зроблено чоловіком Кім або кимось з її родичів. Користувачі мережі не могли залишити коментарі під фото, тому що зірка розмістила його у розділі "історії".

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