Помер Єгор Михайлов, учасник російської метал-групи Below The Sun

Він звів рахунки з життям у віці 29 років, наклавши на себе руки прямо на репетиційній майданчику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку колективу в соціально мережі «ВКонтакте» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Церемонія прощання з артистом відбулася 8 січня в Красноярську.

«Друзі, не стало нашого спільного друга, гітариста Єгора. Це неймовірна втрата, сьогодні ми всі наче осиротіли...», – написали в мережі колеги Михайлова.

Як пише Telegram-канал «Борус», друзі Михайлова поділилися, що гітарист покінчив з собою на репетиційній точці. Він не залишив передсмертних записок. Родичі загиблого заявили, що це була його друга спроба суїциду.

Група ще перед смертю Михайлова збиралася дати концертний тур містами Європи.

В коментарях «Вконтакте» багато написали співчуття і розповіли, якою людиною був Михайлов.

« Хлопці, дуже всіх прошу, не треба писати зайвих питань. Вже не має сенсу як це сталося і чому.. вам від цього легше не стане. просто слухайте музику Єгора, згадуйте його круті виступи і несіть добру пам'ять про нього крізь роки. Наш братик це заслужив.... бережіть себе", " Дякую і низький уклін, Єгор... за знайомство з тобою, групою...за ту Прекрасну музику...яка буде тепер жити вічно! І що б ТАМ тобі було добре..", - пишуть в мережі.

Колектив Below The Sun почав свою діяльність в Красноярську в 2012 році. На їх рахунку два студійних альбоми, останній вийшов у 2017 році. У грудні вони дали великий концерт у Росії. У планах групи було почати давати концерти за кордоном.

Нагадаємо, що відомий російський музикант Юрій Абрамов пішов з життя за трагічних обставин. Про трагедію на своїй сторінці в соціальній мережі ВКонтакте повідомив творець і лідер колективу «140 ударів в хвилину» Сергій Конєв.

За його словами, колишній бек-вокаліст популярної групи Юрій Абрамов помер у реанімації після операції.

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