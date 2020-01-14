Співачка Анастасія Стоцька постала перед шанувальниками у просторій ванній

Російська артистка вирішила покрасуватися в панчохах або колготках, а також коротенькій суконці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Як відомо, раніше Анастасії приписували зв'язок з поп-королем російської естради Філіпом Кіркоровим. Більш того, не так давно Анастасія опублікувала фото своєї маленької доньки - мережа "скипіла" можна сказати, що одним великим умовним коментарем: "Дівчинка - копія Філіпа".

Так для нового студійного фотосету артистка вирішила надіти масивні грубі черевики, коротеньку сукню і чорні панчохи. На фото Стоцька впевнено дивиться в об'єктив камери, її волосся розпущене і руки знаменитість з РФ розвела в сторони:

"Настрій", - підписала артистка чорно-білий кадр і додала чорне серце-емоджі до підпису.

Комусь із шанувальників образ Анастасії Стоцької дуже сподобався:

"Ох, як же круто"

"Вогонь, Вогнище просто"

"Вау"

Хтось вважає, що вона трохи повненька і їй треба трохи попрацювати над своїм тілом:

"...Велик трохи покрутити і буде взагалі круто"

"Нічого особливого не бачу в цьому..."

Нагадаємо також, раніше на нових опублікованих фото Кіркоров показав мальовничі місця і себе "коханого" на тлі всієї ціїєї краси.

На яскравій добірці фото артист, що тільки не робить: і катається на яхті, і в лаунжі "висне", і плаває в океані. На знімках Кірокоров виглядає свіжо, щоправда не всі знімки показують обличчя артиста - акцент на фото більше зроблений у бік природних багатств місць, де релаксує знаменитий виконавець. Також явно відчувається посил щодо активного способу життя та відпочинку не з розряду "дешевих". Втім, у знаменитостей, російських і українських зокрема, "мода" така - у сіру зиму обов'язково "рвонути" в тропіки, це, свого роду показник статусу.

Шанувальники в захваті від побаченого - у коментарях пишуть який же Філіп "високий - гігант просто, красивий, веселий" і що такі фото з самого ранку (для шанувальників в РФ в зокрема) - просто "бальзам на душу".

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.