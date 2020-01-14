Художній керівник театру імені М. Н. Єрмолової Олег Меньшиков з дружиною Анастасією Чорнової перестали намагатися завести дітей

Подружжя вже 15 років живуть разом. Пари за цей час не змогла зробити сім'ю більше. Режисер в інтерв'ю Pschycologies розповів, що покинув ідею стати батьком.

59-річний театрал зазначив, що довго відкладав рішення стати батьком. Коли Олег визначився, що потрібні діти, вже нічого не можна було вдіяти. Меньшиков з дружиною, яка молодша за нього на 23 роки, намагалися зачати малюка, але проблеми зі здоров'ям виявилися сильнішими.

Але керівник московського театру міг вдатися до альтернативи. Є діти в дитячих будинках або використовувати різні методи медицини, але такі варіанти не влаштували Олега. Він прийняв думка, що Бог не дав йому дитину. Пара намагається не робити з цього трагедію.

Раніше ми повідомляли, що популярного російського актора довелося терміново госпіталізувати після того, як він вжив алкоголь.

«Відомий актор і режисер Олег Меньшиков потрапив в реанімацію однієї із столичних клінік. Художньому керівникові театру Єрмолової стало погано після вживання алкоголю», — йдеться в повідомленні.

Артиста довелося терміново госпіталізувати. Зараз він знаходиться в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Повідомлялося, що актриса Маргарита Шубіна, відома багатьом по серіалу «Свати», розповіла про сімейну драму, з-за якої вона ледь не втратила розум.

Зараз Шубіна може похвалитися по-справжньому щасливим сімейним життям: у неї є люблячий чоловік і два сини. Однак, наприкінці 80-х у актриси в житті сталася страшна трагедія, яка не пройшла для нього безслідно.

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