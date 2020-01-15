Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео і фото звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася серією нових кадрів, викликавши досить неоднозначну реакцію серед користувачів. Все через її провокаційних нарядів. Волочкова сфотографувалася стоячи в одному лише крихітному бікіні, причому не в одному.

Схоже, Анастасія не ужержалась і зробила примірку купальників, позуючи ще і в ковбойському капелюсі з дивними сонцезахисними окулярами і показавши фігуру не з кращого ракурсу.

"я Зустріла чудового людини Юлію @juliabehappy і вона вирішила показати мені нову колекцію купальників в її бутику. Не знаю який вибрати, але довірюся смаку Юлії.😊🐣", - підписала нові знімки Волочкова, завбачливо приховавши коментарі.

Однак, на сторінці магазину користувачі мережі не дотримали свого невдоволення.

Нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

«На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.

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