Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася новим знімком з відпочинку

На фото Котова позує в червоному купальнику, який дуже сильно обтягує як зверху, так і знизу. Можна завдяки знімку оцінити ідеальні форми співачки.и Одне око Тетяна прикрила червоною квіткою, передає Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завжди є за що полюбити своє життя: за сонце, за смак солоного моря на губах, за аромат жасмину в повітрі і тепло в очах коханих", - написала Котова під знімком.

Фанати залишили кілька коментарів під постом:

"Спасательница Малібу", "Ніжна принадність", "Красуня, фігура вогонь", "Супер, Владика сердець", "Чарівна красуня", "Засмага шикарний", "Бомба", "Заморська русалонька", "Вау, Розкішна", "На заставку поставлю".

Раніше ми повідомляли, що соковита блондинка з "ВІА Гра" роздяглася і показала, як виглядає рай.

Котова в цей раз позувала на краю басейну, скоріше всього, а за нею виднілося море. Тетяна на знімку опинилася в одному купальнику, а доповнила образ окулярами.

"Це краще, ніж сніданок в ліжко", - написала знаменитість.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"У мене буде нова заставка", "Прощай талія:))", "А друга тарілка кому?? Фотографу?", "Трохи зголоднів", "Квіточки з льодом під колір купальника? :)))", "Це рай!".

Повідомлялося, що фігуриста екс-ВІА Гра роздяглася і потрясла принадами на камеру.

На новому опублікованому відео співачка позує у безлічі святкових і, місцями, відвертих вбраннях.

Так в ролику Тетяна Котова вирішила підсумувати всю ту корисну інформацію, яку вона надавала своїм шанувальникам протягом року - модницям про те, як стильно одягатися і продемонструвала в танці одні з найбільш актуальних луків сезону передноворічного періоду.

Нагадаємо, гаряча блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у жаркому топі

А ще Politeka писала, що розкішна екс-ВІА Гра засвітила апетитні форми в прозорому вбранні

Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-ВІА Гра показала найпотаємніше в пікантному купальнику



