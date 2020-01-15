Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася новим знімком з відпочинку
На фото Котова позує в червоному купальнику, який дуже сильно обтягує як зверху, так і знизу. Можна завдяки знімку оцінити ідеальні форми співачки.и Одне око Тетяна прикрила червоною квіткою, передає Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Завжди є за що полюбити своє життя: за сонце, за смак солоного моря на губах, за аромат жасмину в повітрі і тепло в очах коханих", - написала Котова під знімком.
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Фанати залишили кілька коментарів під постом:
"Спасательница Малібу", "Ніжна принадність", "Красуня, фігура вогонь", "Супер, Владика сердець", "Чарівна красуня", "Засмага шикарний", "Бомба", "Заморська русалонька", "Вау, Розкішна", "На заставку поставлю".
Раніше ми повідомляли, що соковита блондинка з "ВІА Гра" роздяглася і показала, як виглядає рай.
Котова в цей раз позувала на краю басейну, скоріше всього, а за нею виднілося море. Тетяна на знімку опинилася в одному купальнику, а доповнила образ окулярами.
"Це краще, ніж сніданок в ліжко", - написала знаменитість.
Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:
"У мене буде нова заставка", "Прощай талія:))", "А друга тарілка кому?? Фотографу?", "Трохи зголоднів", "Квіточки з льодом під колір купальника? :)))", "Це рай!".
Повідомлялося, що фігуриста екс-ВІА Гра роздяглася і потрясла принадами на камеру.
На новому опублікованому відео співачка позує у безлічі святкових і, місцями, відвертих вбраннях.
Так в ролику Тетяна Котова вирішила підсумувати всю ту корисну інформацію, яку вона надавала своїм шанувальникам протягом року - модницям про те, як стильно одягатися і продемонструвала в танці одні з найбільш актуальних луків сезону передноворічного періоду.
Нагадаємо, гаряча блондинка з ВІА Гри ледве втримала свої "персики" у жаркому топі
А ще Politeka писала, що розкішна екс-ВІА Гра засвітила апетитні форми в прозорому вбранні
Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-ВІА Гра показала найпотаємніше в пікантному купальнику