Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі охрестили через її розкішні форми українською Кардашьян, підкорила публіку несподіваною фотосесією

Як передає Politeka.net, модель поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжими кадрами. Дівчина позувала у весільному салоні. Як Альона сама зізналася, вона перемірила близько 20 суконь, та все ж зупинилася на тому, що собі буде шити. Натяк на те, що вона незабаром виходить заміж, розбурхав її фанатів: деякі вже почали розпитувати, що та як, і вітати.

Так, Омович показала публіці кілька образів. Безумовною родзинкою кожного з них стали її соковиті форми. Дівчина без докорів совісті світить принадами на камеру: відверті декольте, відкриті спини, розрізи внизу, що оголюють її ніжки, - все це і не тільки вразило фоловерів. Образ зухвалої і сексапільної нареченої, звичайно ж, дуже Альоні до лиця.

"Вчора у мене була примірки весільних суконь😍Яке мені йде більше? 1/2/3/4/5/6? Останнє помірила, тому що, просто сподобався фасон💔 Можна замовити таке біле 🥰 А взагалі можуть пошити будь-що я переміривши вчора штук 20 різних моделей зрозуміла, що хоч від кожного взяти по трошки і своє буду шити під замовлення😈", - підписала кадри модель.

Менш ніж за добу фото лайкнуло більше 10 000 чоловік. Користувачі мережі діляться своєю думкою з приводу побаченого.

"Тобі всі йдуть 🤪😍"

"У 2-му добре, і спина красиво відкрита , і талія підкреслена"

"Вам все йде🤗мені найбільше сподобалося 2 сукня 😊❤️"

"Останнє ідеальне 😍😱"

"Ніфіга собі навіть таких заміж беруть"

"Ух ти, вас можна привітати? 😊 Третє супер! 😍"

"Не вистачає рукавичок,на мій погляд,руки голі псують картинку"

Раніше ми повідомляли, Альона показала досконале тіло у ванній. Дівчина примірила яскраво-зелений боді, засвітивши шикарний бюст. Вона позувала, сидячи в пікантній позі на борту ванни. Градус збудження у шанувальників зашкалював.

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