Нур Феттахоглу, яка зіграла роль Махідевран Султан в популярному серіалі, кардинально змінила імідж

Актриса опублікувала у своєму Instagram нові фото, на яких вона постала в оновленому образі. Нур вирішила змінити колір волосся - свої синяво-чорні від природи волосся вона висвітлила і вони набули рудуватий відтінок. Тепер вона виглядає, як її серіальна суперниця в серіалі "величне століття" Хюррем-султан. За сюжетом, між двома жінками точилася боротьба за серце правителя Османської імперії Сулеймана І.

Також, на своїй сторінці актриса показала кілька студійних фото з таким кольором волосся. Ймовірно, волосся вона перефарбувала для якоїсь нової ролі.

Зазначимо, що Нур Феттахоглу – одна з найкрасивіших актрис в Туреччині. Після свого тріумфу в серіалі "величне століття", її популярність поширилася далеко за межі її батьківщини і в неї з'явилося безліч шанувальників в інших країнах, в тому числі, і в Україні.

Актриса зіграла в "Величному столітті" роль першої дружини турецького правителя султана Сулеймана І, яка вбила сина Махмета Хюррем Султан, і стала одним з найбільш пам'ятних персонажів в цій історії.

Нагадаємо, що центральна актриса популярного турецького серіалу "величне століття" Мер'єм Узерлі раніше показала знімок біля вікна літака. Актриса, яка зіграла роль Роксолани в серіалі «Великолепный век» опублікувала нове фото біля віконця літака, де вона сидить, підтягнувши до себе ногу, на пасажирському місці. Дівчина одягнена в гольф з горлом бежевого кольору, чорні обтягуючі штани і чорний піджак.

В коментарях актрисі написали все ж, що вона дуже красива і приваблива, схожа на Роксолану і Хюррем.

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