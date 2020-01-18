Як відомо, британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл заявили про складання з себе повноважень

Герцоги Сасекські пішли на такі заходи після поїздки в Канаду на новорічні свята. Люди були здивовані цим рішенням: одні критикували пару, інші ж навпаки - стали на її бік.

Одним із захисників рішення Меган і Гаррі став британський актор Х'ю Грант. Під час інтерв'ю радіошоу Radio Andy show актор повідомив, що підтримує рішення подружжя.

За словами Х'ю, таблоїди фактично "вбили" мати принца Гаррі, Діану. Тепер же ЗМІ "налетіли" на його дружину. Як зазначив артист, завдання Гаррі, як чоловіка, захистити сім'ю, тому він на стороні принца.

Нагадаємо, деякі британці впевнені, що колишня актриса Меган Маркл довго плела павутину інтриг, щоб змусити Гаррі відмовитися від родичів заради неї.

Проте в той же час, відразу кілька інсайдерів повідомили західним виданням, що це саме Гаррі захотів здобути самостійність.

Принц вже давно переживає через пильну увагу журналістів до його дружини. Гаррі виступав з заявою про те, що папараці зводили з розуму його мати, а тепер історія повторюється з його дружиною.

Підтвердженням версії про бажання проявити самостійність є і те, що молодший син Діани завжди мав сварливий характер.

Раніше ми писали - в британських ЗМІ повідомляється, що герцоги Сасекські вже в 2020 році вдруге можуть стати батьками.

Меган Маркл і принц Гаррі всіляко приховують інформацію про другу вагітність. Але букмекери стверджують, що королівська пара оголосить про це вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що астролог Інна Любімова розповіла - принц Гаррі за гороскопом Діва, при цьому він екстраверт, але досить сором'язливий. Астролог зазначає, що хоч принц і звик до підвищеної уваги, але цілком імовірно, що це не приносить йому задоволення. Йому потрібна похвала і підтримка.

Крім того по натальній карті Гаррі і Меган потрібно працювати за кордоном. У Гаррі реалізація стоїть саме через переїзд в іншу країну.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.