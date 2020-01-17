Микита Добринін зняв момент пропозиції руки і серця своїй коханій
Учасник шоу Холостяк 9 зі своєю обраницею Дашею Квитковой відпочивають на Балі практично цілий місяць, займаються різними активними заняттями, майстер-класами та походами в джунглі. Крім цього, подорож парочка точно запам'ятає на все життя.Адже саме на райському острові в Індонезії український Холостяк нарешті зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з шоу, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
Звичайно ж, Даша і Микита поспішили повідомити радісну новину тисячам своїм шанувальникам. Більше того, парочка навіть опублікувала відео самого значущого моменту у стосунках будь-якої пари. А саме - сам процес пропозиції руки і серця.
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На щасливому фото Даша показує колечко від коханого - золоте з великим діамантом.
«Вона сказала «Да!» ❤️», – підписав щасливі знімки у соцмережі Добринін, після чого опублікував ще одне з таким підписом: «Тут починається наша подорож 💍».
Емоційні кадри зібрали за першу годину публікації тисячі лайків і сотні коментарів. Це перший випадок за історію українського шоу «Холостяк», коли пара офіційно вирішила зіграти весілля.
“Мій найкращий чоловік”, - пише Даша. При цьому на опублікованих знімках і відео видно, як сильно нервує Холостяк 9 і як говорить Даша.
до Речі, на відео зафіксовано момент самої пропозиції, коли Микита став на одне коліно, а Даша стояла до нього спиною. Вона від несподіванки почала сміятися і випалила:
"Ну ти що, знущаєшся!".
А потім присіла до нього і закрила обличчя руками. Видно, наскільки дівчина була щаслива почути заповітні слова.
Варто відзначити, що Микита Добринін був головним героєм 9-го сезону реаліті-шоу “Холостяк” на телеканалі СТБ у минулому році. Після шоу пара не розлучалася до сьогоднішнього дня.
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