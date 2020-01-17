На фото і відео видно, як нервував Добринін під час пропозиції

Микита Добринін зняв момент пропозиції руки і серця своїй коханій

Учасник шоу Холостяк 9 зі своєю обраницею Дашею Квитковой відпочивають на Балі практично цілий місяць, займаються різними активними заняттями, майстер-класами та походами в джунглі. Крім цього, подорож парочка точно запам'ятає на все життя.Адже саме на райському острові в Індонезії український Холостяк нарешті зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з шоу, повідомляє Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Звичайно ж, Даша і Микита поспішили повідомити радісну новину тисячам своїм шанувальникам. Більше того, парочка навіть опублікувала відео самого значущого моменту у стосунках будь-якої пари. А саме - сам процес пропозиції руки і серця.

На щасливому фото Даша показує колечко від коханого - золоте з великим діамантом.

«Вона сказала «Да!» ❤️», – підписав щасливі знімки у соцмережі Добринін, після чого опублікував ще одне з таким підписом: «Тут починається наша подорож 💍».

Емоційні кадри зібрали за першу годину публікації тисячі лайків і сотні коментарів. Це перший випадок за історію українського шоу «Холостяк», коли пара офіційно вирішила зіграти весілля.

“Мій найкращий чоловік”, - пише Даша. При цьому на опублікованих знімках і відео видно, як сильно нервує Холостяк 9 і як говорить Даша.

до Речі, на відео зафіксовано момент самої пропозиції, коли Микита став на одне коліно, а Даша стояла до нього спиною. Вона від несподіванки почала сміятися і випалила:

"Ну ти що, знущаєшся!".

А потім присіла до нього і закрила обличчя руками. Видно, наскільки дівчина була щаслива почути заповітні слова.

Варто відзначити, що Микита Добринін був головним героєм 9-го сезону реаліті-шоу “Холостяк” на телеканалі СТБ у минулому році. Після шоу пара не розлучалася до сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, на шоу «Холостяк» відбувся скандал

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж і стала на "Холостяк".

Також Politeka писала, що Слава з «Неангелів» показала «тичинки» на шоу.