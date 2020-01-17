Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників новим виступом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Седокова не зрадила своїм принципам і опублікувала стильне відео, хоча і скромніше попередніх.

На кадрах, показаних багатодітна мати позує в спокусливому чорному напівпрозорому комбінезоні, який підкреслює всі принади на тілі артистки. Волосся в цей раз Ганна красиво поклала, а на її обличчі, як завжди, щільний шар макіяжу. Співачка доповнила наряд капелюхом такого ж кольору, позуючи перед дзеркалом.

за кілька чаосв до цього Ганна показала себе відразу в кількох образах під час своєї роботи. Як виявилося, Анна зайнялася розробкою власної колекції одягу. З цього приводу зірка представила частина вже підготовленої нею одягу. На приклад в Сторі на одному з кадрів Седокова блиснула видом на зимовому образі – теплій і м'якій бежевою кофті і такого ж кольору штанях.

Примітно, що днем раніше під схожим постом співачка заявила, що цей худі став доступний в її колекції і вона його розробила з турботою про тілі.

«Наш новий худі неймовірно м'який і ефектний. Пишаюся своєю компанією, пишаюся свій командою! Час від ідеї до появи готового виробу на сайті, кілька годин. Так можуть не багато. Так точно можемо ми! А цей світшот. Він про мене. Тому що я мила, але псих», – наголосила під постом Ганна, чим немало здивувала мережу.

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