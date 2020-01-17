Зоряна красуня - дочка відомого російського композитора і автора багатьох популярних пісень Ігоря Крутого Вікторія - показала превью свого нового кліпу

У відео до прем'єрної пісні Вікторії Крутой "Тіні" чимало пікантних кадрів, в тому числі, з її участю. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram старшої з дочок Ігоря Крутого.

Так у поданому артисткою тизері вона знялася в ролі фатальної красуні зі зброєю в руках. Найпомітнішим епізодом в даному відео, на думку фоловерів співачки, виявилася міні-постільна сцена, де виконавиця тицяє зброєю в частково роздягненого м'язистого хлопця. Після, "голубки" в кадрі обнімаються і, судячи з побаченого, також цілуються.

Шанувальникам Вікторії такий тизер дуже сподобався, вони пишуть в коментарях, що давно чекали від знаменитості "гарячих" пісні і відео-роботи. Крім того, вони відзначили відмінний зовнішній вигляд артистки у кліпі - та ходила кімнатою в напівпрозорій накидці. Щоправда, деякі з фолловерів порахували, що Вікторія поряд з таким "модельної зовнішності" чоловіком виглядає трохи "повнуватою".

Раніше ми писали про те, що фігуриста брюнетка Вікторія Крута розташувалася на тлі святкових вогнів - у смарагдовій "сяючій" міні-сукні. Жінка виглядала чудово, щоправда, деякі її прихильники зазначили, що, можливо, такий сміливий наряд - це трохи забагато для таких пишні форм, як у Вікторії.

Інші зазначили, що платтячко на Вікторії сиділо відмінно і видно її жіночну фігуру, що не може не радувати.

Волосся знаменитість розпустила, знімок вийшов типовим новорічним, разом з тим - дуже яскравим і таким, що привертає увагу.

Підписники відреагували на такий кадр і ракурс, як ми вже зазначили, неоднозначно, пишуть, що дама, цитуємо: "вау, яка хороша", і щоб "не зловживала такими коротенькими нарядами".

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