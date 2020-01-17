На цих кадрах видно все!

Світлана Лобода поділилася кадрами своєї відвертої фотосесії, в якій вона позує в білизні і латексі

Популярна українська співачка, яка перебралася жити і працювати в Росію, ніколи не відрізнялася надмірною скромністю. Її сценічні вбрання часто бувають епатажними і вельми відвертими.

Артистка любить тримати шанувальників в курсі свого життя, і постійно оновлює свій Instagram, публікуючи нові фото і відео.

Як передає Politeka, на цей раз Лобода поділилася кадрами гарячої фотосесії, в якій вона постала в образі справжньої жінки-вамп.

На кадрах Лобода позує в різних вбраннях. На перших декількох знімках вона томно лежить на задньому сидінні машини в шкіряній куртці, під якою з одягу лише чорний мереживний бюстгальтер. Образ доповнює романтична зачіска співачки, чиє волосся спадає на плечі великими хвилями.

На наступному фото Лобода стоїть спиною до камери в чорному кожаному пальто і туфлях на високій червоній шпильці. І на останньому знімку Лобода постає в одній лише чорній білизні і з нарочито недбалою зачіскою.

На жаль, шанувальники співачки не змогли прокоментувати ці кадри, так як в розділі Сторіс немає відповідної функції.

Відзначимо, що не так давно співачка представила цілий альбом в новому стилі, деякі пісні справили фурор. При цьому Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу.

Цього разу зірка представила відео зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Її волосся розпущене і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Лобода відображена в момент, коли поруч з нею позував і сам Іван з серйозним виразом обличчя.

Під час ролика також можна почути кумедний момент зі зйомок, схоже, артисти були дуже задоволеним новим випуском, причому не менше, ніж самі прихильники Лободи. На думку користувачів мережі, Світлана розповіла таким чином про свої стосунки з Линдеманном.

Нагадаємо, Лобода здивувала щасливим виглядом поруч з дорослою дочкою.

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