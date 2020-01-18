Модель постала перед шанувальниками у незвичному світлі

Онука української зірки Софії Ротару, модель і співачка Соня Євдокименко, похвалилася красивим личком

На сторінки внучки Ротару з'явилася фотографія, на якій дівчина дивиться в камеру, відкривши губи, пише Politeka.net.

Красуня позує в дутій чорній куртці, яка виблискує на світлі. Соня не до кінця застебнула куртку, укривши шию волоссям: "Ого, такі вони довгі".

На моделі цікавий макіяж з акцентом на віки прикрашені жовтими тінями. На обличчі виділяються вилиці.

Незрозуміло, де позує онука зірки. Варто відзначити, що незвичне фото доповнює зелене світло, яке падає на обличчя Соні.

"Законний іноземець", - підписала фото співачка.

За 50 хвилин пост Євдокименко зібрав майже 700 лайків і трохи коментарів.

"Софія, ти 😍", "Ти зовні дуже красива. Значить всередині треба бути настільки сильніше ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається у престижному мистецькому та дизайнерському коледжі - у Школы дизайну Парсонс.

Квартира з видом на Парк-авеню, де живе дівчина, добре обставлена.

Софія є донькою сина Ротару, підприємця Руслана Євдокименка. Співачка народила від єдиного чоловіка, народного артиста Анатолія Евдокиманко у 1970 році.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко, відома під сценічним ім'ям Sofia Eve, виклала в своєму Instagram ролик про те, як вона провела вихідний.

Зокрема, Соня показала, як готує закуску з горіхів, спецій і кокосового масла в очікуванні гостей. Дівчина похвалилася накритим столом і зізналася, що любить, коли вдома гості і веселощі.

Нагадаємо також, що Соня позувала верхи на коні. Євдокименко грунтовно підготувалася до їзди на коні, адже наділа всю необхідну амуніцію. Після цього Соня показала, як їздить на коні. Видно було тільки гриву тварини.

Знімок і короткий ролик Соня опублікувала в сторіс, тому подивитися, як відреагували її шанувальники не вдалося.

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На знімку знаменитість позує в білому светрі, а в руці тримає малину. При цьому Софія зробила губки "качечкою".

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