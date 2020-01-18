Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала ідеальне тіло у відвертій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«А ось і моє нове інтерв'ю для Playboy Mexico. Я дуже рада поділитися з читачами журналу моєю історією. Розповіла, з чого почалася історія моєї любові до латиноамериканської культури, про моїх піснях і коллаборациях... і ще багато-багато цікавого. І чекайте ще більше новин», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що повідомлення Каменських супроводжувала жарким фоп з елегантній сукні з вирізом, який ефектно підкреслює її форми. На це звернули увагу і її прихильники.
«просто шик», «вогонь», «богиня!», «Яка ж ви сексуальна і дуже-дуже красива», «запальничка», «гармата, Настя!», «дуже красиво», «ви збільшили груди?», «просто чарівна», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, знаменита українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.
Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.
Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. На нових фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, здивувавши зміною іміджу і молодим виглядом.
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