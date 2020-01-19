Співачка Аліна Горосу показала фігуру в облягаючому одязі

Струнка артистка позувала в примірювальній. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці українського просхождения, але тї, що активно працює в РФ.

Так на нових опублікованих Аліною кадрах з сторіз, вона позує в насиченого кольору бордо сукні з витонченим бантом в районі талії і значним V-подібним декольте. Артистка відправилася за покупками і запитала у своїх фоловерів, купувати їй платтячко чи ні.

Артиска вийшла на прогулянку з пишним укладанням і при макіяжі, варто також відзначити, що наряд який приміряла Гросу, дуже їй личить. На ручках артистки також виднівся стильний манікюр.

Аліна останнім часом не так часто показує знімки відвертого характеру в своєму профілі, однак "блиснути" оголеним тілом в сторіз - не забуває.

Нагадаємо також, у програмі "Незабаром" артистка згадала період свого життя, коли вийшов у світ скандальний кліп на її пісню "Танцюють всі". Тоді 13-річна Аліна приголомшила публіку, коли постала одягненою в латекс.

Дівчина зізналася, що їй дуже соромно за той кліп.

За словами Гросу, рішення про латекс і намордники приймала не вона сама. Аліна заявила, що її змусили в продюсерському центрі.

Нагадаємо, Гросу спустила халат і похвалилася ідеальними формами в ліжку: "Відпрацювала!".

Як повідомляла Politeka, наштукатурена Аліна Гросу показала свою гідність на камеру: "А де чоловік?".

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