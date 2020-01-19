Відома співачка Міша Романова, колишня солістка з ВІА Гра, показала фото з відпочинку

На знімку Романова в червоному закритому купальнику. Доповнила образ Міша тільки одним атрибутом - капелюхом. Співачка влаштувалася зручніше на носі літального апарату. При цьому артистка розсунула в різні боки ноги, але прикрила те, що між ними, руками. Фото вийшло дуже цікавим і привабливим. Виконавиця вирішила не збирати волосся у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку практично нічого не змінилося крім того, що Міша дивиться вже вниз і обраний трохи інший ракурс. На третьому кадрі Романова вже піднялася з літального апарату і стоїть у воді, але відвернула погляд від камери.

"Добре, що все-таки пілот не запустив пропелер раніше часу", - написала співачка під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Моя любов", "Красуня моя кохана", "Яка ж крута", "Спочатку дивишся на фото і змушуєш себе йти від красуні Міші, потім читаєш підпис, а там про пілота і пропелер. І ви питаєте, за що я люблю цю жінку?", "Міша красуня. А сторіс просто шикарний. Пісня про черепашок слід продовженню", "Така природна і з приголомшливим почуттям гумору , без жодних пафосних написів", "Богиня", "Клас", "Красива".

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Міша Романова релаксує на острові Маврикій і показує, як саме вона це робить. Без знімків відвертого характеру - не обійшлося.

На нових, ймовірно, аматорських кадрах опублікованих зіркою сцени, вона красується в приголомшливому плаття насиченого рожевого кольору з вертикальним розрізом. Позувала знаменитість на містку біля води, всіляко намагаючись показати, як же їй тут - на острові - добре, легко, красиво і цікаво.

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